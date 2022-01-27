Правительство попросили разрешить доставку рецептурных лекарств

Сопредседатели Всероссийского союза пациентов Ян Власов и Юрий Жулев написали открытое письмо председателю правительства РФ Михаилу Мишустину и заместителю председателя правительства России Татьяне Голиковой с просьбой содействовать скорейшему внесению законопроекта «Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации» в Государственную Думу РФ.

Авторы письма убеждены, что в это непростое время, ускорение принятия нормативно-правовых актов позволили бы улучшить эпидемиологическую обстановку в стране. «Проект законопроекта «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обращении лекарственных средств» в связи с принятием Федерального закона «Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации» был разработан и согласован всеми необходимыми ведомствами и поддержан президентом РФ еще в 2021 году, однако он до сих пор не принят. Закон имеет важнейшее значение для сохранения жизней Россиян», - пишут авторы письма.

Так же, пишут сопредседатели союза пациентов, снятие запрета на дистанционную доставку рецептурных лекарств снизило бы вероятность заболевания COVID-19 при посещении аптек

«В частности, возможность дистанционной доставки рецептурных лекарств позволила бы сократить риски заражения пациентов при контакте друг с другом в аптечных пунктах, и позволила бы своевременно обеспечить лекарственными средствами наиболее уязвимые категории граждан. Посещение, в настоящее время, как аптечных организаций, так и поликлиник, находится в зоне риска, поскольку существует большая вероятность заражения от лиц, которые пришли на прием или за приобретением лекарственного препарата», - пишут авторы.

При этом заболевшие, благодаря дистанционной доставке рецептурных препаратов, смогут соблюдать режим самоизоляции, заказывая необходимые лекарства.

Письмо Ян Власов и Юрий Жулев решили написать в связи ростом заболевания коронавируса и очень надеются, что правительство ускорит внесении указанного законопроекта в Государственную Думу.

