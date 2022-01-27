ЛНР сообщила о начале обстрелов в Донбассе и гибели своего бойца

Вооруженные силы Украины (ВСУ) спустя десять дней затишья вновь начали обстреливать позиции самопровозглашенной Луганской народной республики. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Народной милиции ЛНР.

По данным ведомства, огонь открыли бойцы 30-й бригады ВСУ, дислоцированной под Троицким. Они обстреляли ополченцев из противотанковых гранатометов и пулеметов, погиб старший лейтенант Народной милиции А. Мазейкин.

«С целью защиты гражданского населения и во избежание новых потерь в рядах Народной милиции, наши защитники были вынуждены открыть огонь», — говорится в сообщении. Луганские военные добавили, что точные данные о потерях на украинской стороне пока устанавливаются.

Они подчеркнули, что, несмотря на все попытки урегулировать ситуацию на дипломатическом уровне, провокации на линии разграничения не прекращаются, и украинская армия ведет подготовку к новым.

«В то время, когда на международных площадках идет активное обсуждение ситуации на Донбассе и украинское руководство уверенно заявляет о своей приверженности курсу мирного урегулирования конфликта, на линии боевого соприкосновения украинские боевики демонстрируют истинные намерения киевского режима», — сообщили в ЛНР.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что дестабилизации обстановки в Донбассе из-за «российской агрессии» сейчас избежать невозможно. При этом он пообещал, что Киев приложит все усилия для предотвращения военной интервенции в регионе со стороны Москвы.