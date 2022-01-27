Медведев оценил вероятность войны и ответил «маразматическим старикам» в США

Войны никто не хочет, тем более войны между Россией и Североатлантическим альянсом, а слова «маразматических стариков» из сената США о возможности обмена ядерными ударами — печальны и опасны. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в интервью ведущим российским СМИ, в том числе «Ленте.ру».

«Войны никакой бы ни в коем случае не хотелось, войны никто не ищет, и нужно сделать все, чтобы никакой войны не было. А тем более по линии столкновений между Россией и, допустим, Североатлантическим альянсом», — сказал заместитель председателя Совета безопасности, отвечая на вопрос, реально ли начало настоящей войны.

В этой связи Медведев подчеркнул важность переговоров по гарантиям безопасности и необходимость использования в дипломатических отношениях между Россией и США принципа неделимой безопасности. Он уточнил, что этот принцип подразумевает, что безопасность одной страны не может достигаться за счет безопасности другой.

Однако, по словам политика, существует масса людей, которые на этом зарабатывают, спекулируют. В числе таких людей Медведев вспомнил одного из «маразматических стариков» из сената США, который заявил, что не исключает возможности ограниченного ядерного столкновения между Россией и США. «Но это паранойя, это просто даже комментировать не хочется. Просто, когда это говорят люди, облеченные властью, тем более в Америке сенат — это серьезная очень структура, это очень печально», — отметил Медведев.

В заключение он отметил, что даже в советские времена американские политики не заявляли, что неплохо было бы развязать ядерный конфликт. «Потому что Карибский кризис всех научил тому, что это просто катастрофа, это конец существования нашей человеческой цивилизации. Тем не менее такие слова произносят. Как на это реагировать? Что это — маразм или же некая, так сказать, политическая спекуляция? В любом случае это очень опасно», — возмутился заместитель председателя Совета безопасности.

Карибский кризис начался после того, как советские ядерные ракеты появились на Кубе в 1962 году. Это привело к небывалой напряженности между СССР и США. Свои действия Москва объясняла стремлением ответить американской стороне, которая в 1961 году разместила ракеты в Турции.

В интервью ведущим российским СМИ заместитель председателя Совета безопасности затронул в том числе темы пандемии COVID-19, международной безопасности, ситуации на Украине и санкций.