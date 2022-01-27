Задержанного с поличным полковника МВД приговорили к колонии

В Москве суд приговорил полковника МВД в отставке Бориса Гуменюка к четырем годам колонии за получение взятки в 10 миллионов рублей от предпринимательницы. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Его признали виновным по части 3 статьи 30 и части 4 статьи 159 УК РФ («Покушение на особо крупное мошенничество»).

По версии следствия, летом 2020 года Гуменюк, уже вышедший в отставку, согласился помочь своей давней знакомой бизнесвумен Ольге Янчевской решить проблемы с законом. Полковник пообещал передать 10 миллионов рублей в прокуратуру и Следственный комитет, чтобы там закрыли уголовное дело о неуплате налогов Янчевской.

Адвокат подсудимого уверял, что женщина и ранее неоднократно обращалась за помощью к полковнику, но всегда получала отказ.

По данным издания, спецслужбы с лета следили за офицером и его переговорами. Полковника взяли с поличным в галерее «Аэропорт» на Ленинградском проспекте в Москве. Большую часть наличности ФСБ успела подменить на бумагу, которая имитировала взятку. Настоящими оказались лишь 1,2 миллиона рублей.

Гуменюк сразу дал признательные показания и пошел на сотрудничество со следствием.

Полковник входил в команду генерал-лейтенанта Дениса Сугробова, возглавлявшего главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД, а затем осужденного на 12 лет за создание организованного преступного сообщества и коррупцию. После чистки в подразделении Гуменюк один из немногих сумел остаться на службе.