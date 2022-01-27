Минфин представил новые правила регулирования криптовалют

Министерство финансов России представило концепцию регулирования криптовалют в стране. Ведомство разработало ряд новых правил, которые уже поступили в аппарат правительства, сообщает РБК.

В частности, Минфин предложил проводить все криптооперации через российские банки, идентифицировать участников сделки, а также разделить клиентов на квалифицированных и неквалифицированных инвесторов. Ведомство направило письмо на имя зампреда правительства Дмитрия Чернышенко.

Ранее Минфин выступил за регулирование рынка криптовалюты. Представители ведомства заявили о необходимости контролировать эту сферу, а не запрещать ее. С таким заявлением выступил директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков на конференции «Криптоактивы: что вы хотели знать о регулировании, но боялись спросить».

20 января Центробанк предложил запретить криптовалюты в России. Регулятор объяснил такую инициативу рисками, которые связаны с такими активами. ЦБ выступил против выпуска, майнинга и обмена криптовалют.