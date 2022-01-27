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Россияне на диете пожаловались на проблемы с памятью

Сотрудник Ornament Health AG Шарифуллина назвала диеты стрессом для большинства людей

Фото: Pixabay

Почти половина россиян, сидящих на диете, заметила у себя чувство тревоги, панические состояния и проблемы с памятью. Соответствующее исследование провел разработчик приложения для расшифровки и мониторинга результатов лабораторных анализов Ornament Health AG, пишет «Газета.Ru».

В частности, 20 процентов россиян, придерживающихся диеты, сообщили о забывчивости, 26 процентов пожаловались на регулярные проблемы с памятью. Почти половина респондентов (46 процентов) заявила, что испытывает сильную тревогу или панику. Еще 42 процента россиян отметили трудности с концентрацией.

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10 октября

Главный научный сотрудник Ornament Health AG Элина Шарифуллина назвала диеты стрессом для большинства людей. Она отметила, что слишком строгий отказ от пищи расценивается не постепенным изменением в образе жизни, а инструментом скорой помощи. Специалист отметила, что процесс диеты сопровождается «скорейшим прекращения этого вмешательства».

В момент проведения опроса 17 процентов респондентов соблюдали диету. При этом большинство из них (66 процентов) заявили, что следуют индивидуальному плану питания.

Ранее россиянам назвали способы отличить вредные советы по питанию от полезных. Психолог Ирина Ушкова заявила, что ограничения в пище стали восприниматься как определенный образ жизни.

Марина Совина
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