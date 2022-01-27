Россияне на диете пожаловались на проблемы с памятью

Почти половина россиян, сидящих на диете, заметила у себя чувство тревоги, панические состояния и проблемы с памятью. Соответствующее исследование провел разработчик приложения для расшифровки и мониторинга результатов лабораторных анализов Ornament Health AG, пишет «Газета.Ru».

В частности, 20 процентов россиян, придерживающихся диеты, сообщили о забывчивости, 26 процентов пожаловались на регулярные проблемы с памятью. Почти половина респондентов (46 процентов) заявила, что испытывает сильную тревогу или панику. Еще 42 процента россиян отметили трудности с концентрацией.

Главный научный сотрудник Ornament Health AG Элина Шарифуллина назвала диеты стрессом для большинства людей. Она отметила, что слишком строгий отказ от пищи расценивается не постепенным изменением в образе жизни, а инструментом скорой помощи. Специалист отметила, что процесс диеты сопровождается «скорейшим прекращения этого вмешательства».

В момент проведения опроса 17 процентов респондентов соблюдали диету. При этом большинство из них (66 процентов) заявили, что следуют индивидуальному плану питания.

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