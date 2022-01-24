Россиянам назвали способы отличить вредные советы по питанию от полезных

Психолог Ирина Ушкова, что в настоящее время множество так называемых экспертов дают самые разные советы по питанию, которые могут оказаться полезными лишь на словах. Множество «экспертов» стали подавать обычные диеты в качестве определенного образа жизни. Она назвала несколько способов, которые позволят россиянам отличить вредные рекомендации от действенных. Об этом она рассказала в своем Instagram.

Она отметила, что в настоящее время диетические идеи утрачивают былую популярность и продаются все хуже. Для того, чтобы они продолжали вызывать интерес, их заворачивают в «красивую обертку», например, людей могут убедить в необходимости поддерживать определенный образ жизни.

«Если вам предлагают изменить образ жизни, отказавшись от целой группы продуктов (без медицинской необходимости), не есть до комфортной сытости, одержимо "следить" за своим питанием, то это просто очередная диeта. Причем диeта длиною в жизнь», — предупредила Ушкова.

Ранее американский диетолог Далина Сото выступила против диет и посоветовала отказаться от свойственного многим желания начинать новую жизнь с января. Сото утверждает, что люди часто выстраивают отношения с едой по принципу маятника, который качается от одной крайности к другой: либо строгие диеты и самоограничение, либо обжорство и излишества. Она считает, что лучше, когда колебания маятника не такие сильные, и он всегда остается возле средней точки.