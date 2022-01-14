Диетолог посоветовала отказаться от диет и не начинать новую жизнь с января

Американский диетолог Далина Сото выступила против диет и посоветовала отказаться от свойственного многим желания начинать новую жизнь с января. Об этом пишет издание Well & Good.

Сото утверждает, что люди часто выстраивают отношения с едой по принципу маятника, который качается от одной крайности к другой: либо строгие диеты и самоограничение, либо обжорство и излишества. Она считает, что лучше, когда колебания маятника не такие сильные, и он всегда остается возле средней точки.

«В некоторые дни вы можете поесть больше овощей, в другие вам может требоваться больше сладостей, — объясняет она свою метафору. — Но маятнику никогда не следует приближаться к крайним положениям».

По мнению диетолога, организм должен сам решать, какая пища ему требуется. «Вы можете заметить, что, если в какой-то день слишком налегаете на алкоголь или конфеты, то назавтра вас может захотеться салата, — объясняет она. — Или, быть может, вы захотите зеленый сок или легкий завтрак после более плотного ужина».

Подумайте о том, что для вас значит здоровье, и к чему вы стремитесь. Это не внешность и не цифра на бирке ваших штанов или буква на рубашке. Важнее, как вы хотите чувствовать себя в своем теле

Далина Сото диетолог

Ранее диетолог Эми Гудсон назвала продукты, помогающие снизить уровень холестерина. В первую очередь, специалист предложила обратить внимание на овес и продукты из овсяной муки.