Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Парламент Казахстана отменил пожизненное председательство в Совбезе Назарбаева

Парламент Казахстана отменил пожизненное председательство в Совбезе экс-лидера Назарбаева
Нурсултан Назарбаев

Нурсултан Назарбаев. Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Депутаты сената парламента Казахстана на пленарном заседании одобрили законодательные поправки, отменяющие пожизненное председательство экс-президента страны Нурсултана Назарбаева в Ассамблее народа Казахстана (АНК) и Совете безопасности. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно данным заключения комитета по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам палаты, поправки направили на передачу полномочий председателя АНК и председателя Совбеза президенту страны.

Также в парламенте обсудили изменения и дополнения в конституционные законы, которые сохраняют бывшему лидеру республики право входить в состав Конституционного совета страны и выступать в правительстве и парламенте.

В начале января в Казахстане вспыхнули массовые протесты из-за повышения цен на газомоторное топливо. Социально-экономические требования вскоре сменились политическими, в том числе об уходе из политики Назарбаева, а митинги переросли в беспорядки. В нескольких регионах были захвачены и подожжены здания органов власти. На подавление протестов бросили армию. По официальным данным, погибли 227 человек.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Медведев описал сценарий появления ракет США на Украине без ее вступления в НАТО
80-килограммовая женщина похудела на 25 килограммов и раскрыла секрет успеха
Назван проявляющийся после приема пищи или в положении лежа симптом рака
Медведев заявил о невыполненном обещании НАТО о непродвижении на восток
Крым решил взыскать ущерб с Украины за водную блокаду
Россиянки признались в использовании московского крема для бритья
Назван единственный разбогатевший миллиардер после обвала американского рынка
Парламент Казахстана отменил пожизненное председательство в Совбезе Назарбаева
Российские врачи оценили способность консервированных овощей вызывать рак
Биологи нашли следы токсичных химикатов в популярной спортивной одежде
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter