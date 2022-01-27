Парламент Казахстана отменил пожизненное председательство в Совбезе Назарбаева

Депутаты сената парламента Казахстана на пленарном заседании одобрили законодательные поправки, отменяющие пожизненное председательство экс-президента страны Нурсултана Назарбаева в Ассамблее народа Казахстана (АНК) и Совете безопасности. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно данным заключения комитета по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам палаты, поправки направили на передачу полномочий председателя АНК и председателя Совбеза президенту страны.

Также в парламенте обсудили изменения и дополнения в конституционные законы, которые сохраняют бывшему лидеру республики право входить в состав Конституционного совета страны и выступать в правительстве и парламенте.

В начале января в Казахстане вспыхнули массовые протесты из-за повышения цен на газомоторное топливо. Социально-экономические требования вскоре сменились политическими, в том числе об уходе из политики Назарбаева, а митинги переросли в беспорядки. В нескольких регионах были захвачены и подожжены здания органов власти. На подавление протестов бросили армию. По официальным данным, погибли 227 человек.