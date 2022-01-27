Одиноким и безработным жителям Подмосковья старше 65 лет повысят пенсию

В Подмосковье минимальная пенсия для одиноких и безработных жителей 65+ будет повышена до 17 тысяч рублей. Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев в своем ежегодном Обращении к жителям области. Кроме того, учителя и воспитатели детских садов получат надбавки к зарплате в 5 тысяч рублей, младшие воспитатели — 2,5 тысячи рублей. А с 1 сентября учителя школ из «зеленых зон», показавших высокие результаты, могут получить повышение жалованья.

Также губернатор рассказал, что подмосковные врачи смогут получить выплату в 30-50 тысяч рублей по программе «Приведи друга» — если приведут в свое медучреждение нового сотрудника.

Жители, попавшие в программу аварийного жилья, смогут получить сертификат на 84 тысяч рублей за квадратный метр. До 15 марта можно подать заявление, получить деньги и купить жилье в Подмосковье.

«Вызовы в Подмосковье вполне очевидны. Первое — это собственно рабочие места. Заявление о ежегодном создании 60 тысяч рабочих мест и задача их увеличения до 70 тысяч в 2022 году — это важный шаг не только с точки зрения развития областной экономики, но и возможность предоставления жителям выбора между подчас изнурительной поездкой в Москву и возможностью найти конкурентоспособное предложение рядом с домом, — отметил политолог, президент Фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. — Второе — это тема транспорта. Запуск ЦКАД, открытие двух линий МЦД (с анонсированным запуском в 2023 году диаметров Зеленоград — Раменское и Апрелевка – Железнодорожный), возможность обеспечить движение автобусов по расписанию благодаря выделенным полосам — все это показывает, что решение транспортной проблемы остается приоритетной для Московской области. Третье — стимулирование тех, кто давно живет в Подмосковье». Эксперт также отметил, что «доплаты до 17 тысяч рублей пенсионерам старше 65 лет, живущих в регионе дольше 10 лет — очевидная заявка на демонстрацию особой значимости условно «коренных» жителей». Теперь ключевая задача, по его словам, — переход этих приоритетов на уровень конкретных территорий и муниципалитетов.

