Медведев описал отношения НАТО и России словами «исчерпали границы отступления»
В отношениях с НАТО Россия практически исчерпала границы отступления. Об этом заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил в интервью ведущим российским СМИ, в том числе «Ленте.ру».
«Знаете, как принято говорить, "отступать некуда, позади Москва". В данном случае и по гарантии безопасности», — сказал он.
Медведев подчеркнул, что Россия добросовестно развивала отношения с НАТО, однако там страну никто не слышит.
«Обещали не продвигать НАТО, обещание не сдержали, говорят: "Мы ничего не подписывали". Но такие обещания, такие заверения давались, известно когда и известно кому», — констатировал заместитель председателя Совбеза России.
По его словам, действия Североатлантического альянса представляют собой реальную угрозу для безопасности России. При этом предложения России по гарантиям безопасности «очень конкретные, очень определенные, и они фиксируют наши озабоченности», подчеркнул Медведев.
Отвечая на вопрос о действиях России на случай, если США откажутся предоставлять какие-либо гарантии, политик напомнил, что подобные планы никогда не раскрываются. Кроме того, решения на этот счет принимает президент как верховный главнокомандующий.
«Естественно, что это очень осложнит общую ситуацию», — заявил Медведев.
В большом интервью ведущим российским СМИ заместитель председателя Совета безопасности России ответил на вопросы, касающиеся пандемии COVID-19, международной безопасности, ситуации на Украине и других тем.