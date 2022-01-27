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Медведев описал отношения НАТО и России словами «исчерпали границы отступления»

Дмитрий Медведев об отношениях с НАТО: мы исчерпали границы отступления

Фото: Юлия Зырянова / РИА Новости

В отношениях с НАТО Россия практически исчерпала границы отступления. Об этом заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил в интервью ведущим российским СМИ, в том числе «Ленте.ру».

«Знаете, как принято говорить, "отступать некуда, позади Москва". В данном случае и по гарантии безопасности», — сказал он.

Медведев подчеркнул, что Россия добросовестно развивала отношения с НАТО, однако там страну никто не слышит.

«Обещали не продвигать НАТО, обещание не сдержали, говорят: "Мы ничего не подписывали". Но такие обещания, такие заверения давались, известно когда и известно кому», — констатировал заместитель председателя Совбеза России.

По его словам, действия Североатлантического альянса представляют собой реальную угрозу для безопасности России. При этом предложения России по гарантиям безопасности «очень конкретные, очень определенные, и они фиксируют наши озабоченности», подчеркнул Медведев.

Отвечая на вопрос о действиях России на случай, если США откажутся предоставлять какие-либо гарантии, политик напомнил, что подобные планы никогда не раскрываются. Кроме того, решения на этот счет принимает президент как верховный главнокомандующий.

«Естественно, что это очень осложнит общую ситуацию», — заявил Медведев.

В большом интервью ведущим российским СМИ заместитель председателя Совета безопасности России ответил на вопросы, касающиеся пандемии COVID-19, международной безопасности, ситуации на Украине и других тем.

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Игорь Дмитров
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