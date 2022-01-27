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Названы возможные требования Путина к Эрдогану по Украине

Политолог Унал: Путин попросит Эрдогана прекратить поставки дронов на Украину

Фото: Alexander Zemlianichenko / Reuters

Российский президент Владимир Путин может выдвинуть ряд требований своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану по украинской проблематике. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил профессор университета Малтепе (Стамбул) Хасан Унал.

Политолог также назвал вопросы, которые может затронуть российский лидер. По его словам, Путин может попросить Анкару прекратить поставки дронов Bayraktar на Украину и соблюдать свои обязательства по конвенции Монтрё в случае возможных военных действий. «Это значит, что в случае конфликта между Россией и Украиной Турция, по сути, займет в определенной степени нейтралитет», — пояснил Унал.

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара ожидает визита Путина после его поездки на открытие Олимпийских игр в Пекине. До этого пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что Путин принял приглашение турецкого лидера посетить страну. Это произойдет, как только позволят графики политиков и эпидемиологическая ситуация.

Конвенция Монтрё предусматривает ограничения по тоннажу военных кораблей при проходе проливов в мирное время, которые обязаны соблюдать нечерноморские страны. В военное же время Турция имеет право закрыть проливы Босфор и Дарданеллы для всех иностранных военных кораблей.

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Валентина Шварцман
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