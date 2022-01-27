Спасение российскими полицейскими трехлетней девочки на Неве попало на видео

В Санкт-Петербурге спасение российскими полицейскими провалившейся под лед Невы трехлетней девочки попало на видео. Ролик в четверг, 27 января, на своем Youtube-канале публикует МВД Медиа.

На кадрах видно, как обвязанные тросом сотрудники полиции на льду в вечернее время помогают ребенку, провалившемуся в полынью. ЧП произошло, когда девочка каталась с отцом на ватрушке — она съехала в полынью и выбраться не смогла. На место были вызваны полицейские, которые и спасли ребенка.

«Благодаря своевременным, грамотным и самоотверженным действиям полицейского ситуация разрешилась благополучно. Ребенок не пострадал», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.