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Звезда сериала «Мелроуз Плейс» Морган Стивенс найден мертвым

Американский актер Морган Стивенс умер в возрасте 70 лет

Кадр: сериал «Мелроуз Плейс»

Умер американский актер Морган Стивенс, наиболее известный по сериалу «Мелроуз Плейс». Об этом сообщает TMZ.

Отмечается, что 70-летнего артиста не видели и не слышали в течение нескольких дней, после чего сосед вызвал полицию. Стражи порядка нашли Стивенса мертвым на кухне в его доме 26 января. Предварительно, смерть мужчины наступила по естественным причинам.

Морган Стивенс родился 16 октября 1951 года в городе Ноксвилл. Широкому зрителю он известен по таким сериалам, как «Мелроуз Плейс» и «Слава». Последней работой звезды стала роль в шоу «Крутой Уокер: Правосудие по-техасски».

Ранее сообщалось о смерти американского комика и актера Луи Андерсона. Создатель шоу «Жизнь с Луи» умер в возрасте 68 лет. Он боролся с раком крови, а именно — диффузной большой B-клеточной лимфомой.

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Сергей Равин
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