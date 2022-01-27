В ходе перестрелки на границе Киргизии и Таджикистана ранили солдат

Стало известно о раненых в ходе перестрелки на границе Таджикистана и Киргизии. В центральную клинику города Исфара доставили шестерых таджикских солдат, сообщает Sputnik в Telegram-канале.

Инцидент произошел в четверг, 27 января. Стороны стягивают к месту происшествия дополнительные силы и военную технику, в пограничных войсках республик объявлен усиленный режим. Сообщается, что в ходе боевого столкновения использовали не только стрелковое оружие, но и гранатометы и минометы.

Душанбе и Бишкек называют разные причины начала пограничного конфликта. По данным Киргизии, таджикская сторона в одностороннем порядке перекрыла участок дороги «Баткен — Исфана». В Душанбе в свою очередь передают, что границу перекрыли из-за атаки на автомобили граждан Таджикистана — их якобы забросали камнями.

Тем временем генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась отреагировал на ситуацию и призвал стороны к немедленному прекращению огня. Зась созвонился с Советами безопасности обеих республик и заявил, что военный блок готов предоставить помощь в разрешении конфликта.

Случившееся обострение на таджикско-киргизской границе — не первый инцидент. В апреле 2021 года между сторонами также произошел военный конфликт из-за территориального спора. В ходе боевых действий сотни человек были ранены, 39 — погибли.