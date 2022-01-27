В Петербурге открыт памятник работавшим во время блокады учителям

В Санкт-Петербурге в годовщину освобождения Ленинграда от блокады во время Великой отечественной войны открыта скульптурная композиция, посвященная учителям, работавшим в блокаду. Об этом сообщила пресс-служба администрации губернатора города.

«Сегодня, в день 78-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, в Соляном переулке… открыта скульптурная композиция "Блокадному учителю», — говорится в сообщении.

Ранее с предложением об открытии памятника к губернатору Петербурга обратилась блокадный учитель Надежда Строгонова, которая всю блокаду проработала в детском доме и школе №161 на 6-й Советской улице. В здание этой школы попал снаряд, погибло пять учителей, но всех учеников успели вывести. В декабре 2020 года на месте, где находилась школа, по инициативе Строгоновой была установлена памятная доска.

«Сегодня священный праздник — День Ленинградской Победы. Мы храним память о подвиге ленинградцев в это трудное время. Весь город воевал, защищал любимый Ленинград. Работали женщины, дети, старики, работали абсолютно все. Тушили зажигалки. Комсомольские отряды обходили квартиры, чтобы спасти детей, оставшихся без родителей. Наш низкий поклон сегодня – блокадным учителям», — заявил на церемонии открытия памятника блокадному учителю губернатор Петербурга Александр Беглов.

По его оценке, памятник, автором которого стал скульптор Владимир Бродарский, получился по-настоящему ленинградским. «В нем сила и доброта наших учителей», — отметил Беглов.

В Музее обороны и блокады Ленинграда, рядом с которым находится новая скульптурная композиция, в четверг также открылась выставка, посвященная блокадной школе. Здесь представлены аттестаты, ведомости, тетради, школьный дневник 1943-1944 годов, сочинения, а также личные истории блокадных учителей и учеников.

