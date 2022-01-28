Посол России назвал заявления о нарушениях прав в Чечне информационной борьбой

Посол России в США Анатолий Антонов назвал заявления Госдепа США о нарушениях прав в Чечне частью информационной борьбы. Его слова опубликованы на странице российского посольства в Вашингтоне в Facebook.

Дипломат обратил внимание на то, что претензии американской стороны не подкреплены достоверными данными. По его словам, это рассматривается как попытка вмешательства во внутренние дела России и «часть оголтелой информационной борьбы против нашей страны». Помимо этого, Антонов указал на то, что в вопросах прав человека США следует не заниматься нравоучениями, а улучшать собственные «каноны демократии».

27 января Госдеп США обратился к главе Чечни Рамзану Кадырову с призывом освободить всех несправедливо задержанных заключенных. Там осудили давление на родственников граждан, проживающих за пределами России и призвали прекратить репрессии и преследования в отношении инакомыслящих, представителей ЛГБТ, национальных и религиозных меньшинств. Кроме того, США обратились к российским властям с требованием привлечь к ответственности всех виновных в нарушениях прав человека на чеченской территории.

