Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Бойцы СОБРа наказали пнувшего пенсионерку омоновца

Baza: бойцы московского СОБРа наказали сотрудника ОМОН, который ударил пенсионерку

Кадр: Telegram-канал BAZA

Бойцы Специального отряда быстрого реагирования (СОБР, входит в Росгвардию) наказали омоновца, который пнул пенсионерку. Издание Baza опубликовало в своем Telegram-канале видео того, как собровцы повалили мужчину на землю и стали спрашивать, из какой он роты.

По данным издания, внук пострадавшей женщины оказался бывшим сотрудником СОБРа. Чтобы найти и наказать обидчика родственницы, он поднял старые связи.

На появившихся в сети кадрах видно, как силовики держат омоновца за ухо. Тот пытается закрыться рукой от камеры. При этом бойцы СОБРа допытываются у него, в каком городе он служит и есть ли у него ксива. «У нас что, сука, в ОМОНе бабушек бьют?» — возмущаются бойцы.

Как сообщает Baza, после запечатленных на кадрах событий силовики повели обидчика пенсионерки в спортзал базы Росгвардии в Строгино, где «устроили спарринг».

В пресс-службе главного управления Росгвардии по Москве «Ленте.ру» добавили, что по размещенному на канале видеоролику проводится проверка.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Путин подписал закон об индексации пенсий
Порошенко обвинил Зеленского в поиске компромата на судей по его делу
Пять ресторанов в Москве пригрозили закрыть за несоблюдение санитарных норм
Кремль рассказал о содержании переговоров Путина и Си Цзиньпина в Пекине
Доктор Мясников раскрыл порядок действий при первых симптомах омикрон-штамма
Кремль прокомментировал масштабы распространения COVID-19 в России
Песков ответил на шутку Нуланд про прокачку водки через «Северный поток-2»
Кремль оценил необходимость дополнительных ограничений из-за омикрона
Медведев оценил перспективы перехода на четырехдневку
Россиянам назвали стоимость чартеров в самые красивые регионы страны
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter