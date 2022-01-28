Бойцы СОБРа наказали пнувшего пенсионерку омоновца

Бойцы Специального отряда быстрого реагирования (СОБР, входит в Росгвардию) наказали омоновца, который пнул пенсионерку. Издание Baza опубликовало в своем Telegram-канале видео того, как собровцы повалили мужчину на землю и стали спрашивать, из какой он роты.

По данным издания, внук пострадавшей женщины оказался бывшим сотрудником СОБРа. Чтобы найти и наказать обидчика родственницы, он поднял старые связи.

На появившихся в сети кадрах видно, как силовики держат омоновца за ухо. Тот пытается закрыться рукой от камеры. При этом бойцы СОБРа допытываются у него, в каком городе он служит и есть ли у него ксива. «У нас что, сука, в ОМОНе бабушек бьют?» — возмущаются бойцы.

Как сообщает Baza, после запечатленных на кадрах событий силовики повели обидчика пенсионерки в спортзал базы Росгвардии в Строгино, где «устроили спарринг».

В пресс-службе главного управления Росгвардии по Москве «Ленте.ру» добавили, что по размещенному на канале видеоролику проводится проверка.