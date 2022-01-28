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Президента Бразилии допросят из-за публикации в соцсетях секретных документов

Президент Бразилии Болсонару даст показания по делу об утечке секретных данных
Жаир Болсонару

Жаир Болсонару. Фото: Ranu Abhelakh / Reuters

Президента Бразилии Жаира Болсонару допросит полиция по делу об утечке секретных данных. Об этом пишет Reuters.

Соответствующее постановление подписал судья Верховного суда Бразилии Александр де Мораес. В документе отмечается, что глава государства должен дать показания днем 28 января.

Дело связано с утечкой данных о хакерской атаке на систему Высшего избирательного суда, которая произошла за несколько месяцев до президентских выборов в 2018 году. Тогда бразильский лидер опубликовал в социальных сетях фотографию документов и заявил, что система электронного голосования в стране уязвима для взлома и мошенничества. В свою очередь, критики политика считали, что Болсонару использует утечку данных, чтобы поставить под сомнение результаты выборов, если он проиграет во втором туре.

Ксения Назарова
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