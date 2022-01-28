Певца Криса Брауна обвинили в изнасиловании на яхте рэпера Пи Дидди

Американского певца Криса Брауна вновь обвинили в изнасиловании. Об этом сообщает Rolling Stone.

Предполагаемая жертва артиста предпочла не раскрывать свое имя. Она рассказала, что Браун накачал ее наркотиками и изнасиловал на яхте, пришвартованной около дома рэпера Пи Дидди. Обвинившая музыканта женщина потребовала от него 20 миллионов долларов.

Известно, что жертва Брауна работает танцовщицей, моделью и артисткой. По ее словам, исполнитель пригласил ее на яхту 30 декабря 2021 года. Там он дал ей стакан с неизвестным напитком, а затем начал беседу о ее музыкальной карьере. В ходе разговора Браун принес женщине еще один стакан. Она утверждает, что после этого почувствовала себя дезориентированной и начала засыпать.

Женщина заявила, что потом певец отвел ее в спальню и изнасиловал. Потом он попросил ее принять таблетку экстренной контрацепции.

В мае 2018 года рэпера обвинили в организации вечеринки с наркотиками, на которой изнасиловали женщину, однако сам Браун сумел предоставить алиби. Двумя годами ранее певец оказался под следствием после того, как потерпевшая Лизьен Гутьеррес обвинила его в нанесении побоев на частной вечеринке.

В 2009 году Крис Браун также избил в автомобиле певицу Рианну, с которой на тот момент находился в отношениях. Он нанес исполнительнице телесные повреждения и пытался задушить ее, а после скрылся от полиции. Позднее Браун добровольно явился в участок и признал себя виновным. Его приговорили к условному пятилетнему сроку.