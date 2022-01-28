Авторитет Саша Чех пойдет под суд за высшее положение в преступном мире

В Смоленский областной суд передали дело 42-летнего авторитета, обвиняемого по статье о высшем положении в преступном мире. Об этом сообщает прокуратура Москвы в своем Telegram-канале.

По версии следствия, авторитет был неоднократно судим и знал о криминальных традициях. В 2016 году он прибыл в колонию Смоленской области. Через год его назначили положенцем (представителем в регионе). С этого момента заключенный стал координировать работу преступных группировок, распространял воровские обычаи, выступал третейским судьей при урегулировании споров и собирал деньги в воровской общак. Теперь он пойдет под суд, ему предъявили обвинение по статье 210.1 УК РФ («Занятие высшего положения в преступной иерархии»).

Как уточнил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах, речь идет об уроженце Смоленской области Александре Коненкове, известном в криминальных кругах как Саша Чех.