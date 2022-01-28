Посол России в Австралии обвинил Запад в украинской пропаганде в стиле комиксов

Описывая кризис вокруг ситуации на Украине, западные страны используют пропаганду в стиле комиксов в духе «Бэтмена против Джокера». С таким мнением выступил российский посол в Австралии Алексей Павловский, цитату приводит Bloomberg.

Он также обвинил Запад в ложных сообщениях о переброске более 100 тысяч российских военных к украинской границе. Павловский подчеркнул, что официальная Москва не готовит никаких нападений.

В последние месяцы заявления об угрозе российского нападения на Украину звучат в Киеве и на Западе. Российской стороне угрожают серией жестких санкций в ответ на вторжение. Москва отрицает наличие каких-либо агрессивных планов. Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что, прикрываясь якобы скорым вторжением России, Киев вместе с Западом сами готовят провокации.