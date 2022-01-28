«Спартак» запустит свою криптовалюту

«Спартак» станет первым футбольным клубом в России, который создаст собственную криптовалюту. Об этом клуб сообщил на своем сайте. Токен называется FCSM, он будет запущен в сотрудничестве с Chiliz на крупнейшей блокчейн-платформе в индустрии спорта Socios.com.

Держатели токенов «Спартака» смогут участвовать в голосованиях по важным вопросам жизни клуба, получать эксклюзивные скидки и уникальные призы: VIP-билеты на матчи и игровые майки с автографами футболистов. Точную дату запуска криптовалюты и первую тему голосования для его владельцев представители клуба объявят в ближайшее время. Пресс-служба «Спартака» заявила, что клуб уже имеет 17 миллионов болельщиков по всему миру и благодаря приложению Socios.com они смогут общаться между собой и соревноваться в играх и квизах, получая реальные или цифровые награды.

«Мы очень рады своему дебюту в России — стране с огромным и ярким сообществом спортивных фанатов. "Спартак" — самый титулованный российский клуб. Мы уверены, что год столетия красно-белых — лучший момент для начала партнерства, которое откроет для миллионов болельщиков команды массу новых возможностей», — подчеркнул основатель и руководитель Socios.com Александр Дрейфус.

Поставщик финансовых технологий для спорта Chiliz уже сотрудничает с 26 всемирно известными футбольными клубами, такими как «Барселона», ПСЖ и «Милан». В 2021-м блокчейн-платформа значительно расширила свое присутствие в США, Великобритании, Азии и Южной Америке путем выпуска новых фанатских токенов, а также открыла новые офисы в Мадриде, Нью-Йорке и Сан-Паулу. Socios.com также имеет большую клиентуру — компания сотрудничает более чем с сотней спортивных организаций из 25 стран. В них располагаются «Барселона», ПСЖ, «Манчестер Сити», «Ювентус», «Интер» и «Арсенал», а также клубы НБА, НХЛ и НФЛ. Приложением Socios.com пользуются 1,3 миллиона человек из 167 стран.