На Украине объявили траур из-за расстрела срочником своих сослуживцев

В украинском Днепре объявили двухдневный траур из-за трагедии на заводе «Южмаш», где солдат-срочник Национальной гвардии Артемий Рябчук расстрелял своих сослуживцев. Указ об этом подписал мэр города Борис Филатов, сообщает пресс-служба местного горсовета.

Чиновники посоветовали всем частным и государственным предприятиям вывесить на фасадах траурные ленты. На зданиях административных учреждений были приспущены флаги Украины. «В мэрии Днепра выражают соболезнования семьям и близким погибших», — говорится в сообщении.

Нацгвардеец Артемий Рябчук открыл огонь по сослуживцам из автомата Калашникова на территории завода «Южмаш» в ночь на 27 января. Погибли четверо военнослужащих и одна сотрудница завода, еще пять человек ранены. Стрелок сбежал, но позже сам сдался полиции, попросив встретившуюся на улице женщину сообщить о его местонахождении силовикам.

После случившегося в отставку подал командующий Национальной гвардией Николай Балан. Против руководства военного ведомства было возбуждено уголовное дело о халатности, самого срочника обвиняют в массовом убийстве.