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Лукашенко назвал выделенную на «разрушение Белоруссии» сумму

Президент Лукашенко: на разрушение Белоруссии было брошено более $6 млрд

Фото: пресс-служба администрации президента Республики Беларусь

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал сумму, выделенную, по его словам, на разрушение республики. Трансляция его послания к народу и парламенту доступна на YouTube.

По его словам, свободная и суверенная Белоруссия «не вписывалась в планы многих современных геостратегов на Западе», поэтому ее «неустанно пытались шатать через цветные революции».

Подготовка «мятежа 2020 года» осуществлялась по нескольким направлениям, утверждает Лукашенко. Подготовка «мятежа 2020 года» осуществлялась по нескольким направлениям, утверждает Лукашенко. Запад занимался идеологической экспансией, обещал белорусам «общеевропейскую идиллию», а власти этого недооценивали, добавил он.

«Во-вторых, финансирование. Уже точно известно: на разрушение Беларуси было брошено более 6 миллиардов долларов. Уж очень хотелось покончить с нами раз и навсегда», — сказал Лукашенко.

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Кроме того, по всей стране создавалась «инфраструктура» — сеть «спящих ячеек» из негосударственных организаций, СМИ и Telegram-каналов, считает Лукашенко.

9 августа 2020 года в Белоруссии состоялись президентские выборы. ЦИК объявил, что баллотировавшийся на шестой срок Лукашенко набрал 80 процентов голосов. Это вызвало массовые акции протеста по всей стране, которые продолжались несколько месяцев. Ряд оппозиционных политиков и активистов получили большие тюремные сроки или вынуждены были бежать из страны.

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София Сарджвеладзе
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