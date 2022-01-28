Лукашенко допустил провокацию США в истории с задержанием «вагнеровцев»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко допустил провокацию США в истории с задержанием бойцов российской частной военной компании (ЧВК) Вагнера. Трансляция его выступления с посланием к народу и парламенту доступна на YouTube.

«Эти 33 богатыря, о которых, говорят, уже провели якобы там на Западе, в Украине исследование — оказывается, это была провокация Запада, США, чтобы окончательно настроить белорусского президента в момент выборов против России. Придет время — разберемся», — сказал Лукашенко.

По его словам, накануне выборов президента Белоруссии в 2020 году Запад пытался «рассорить два братских народа».

«Вспомните, сколько всевозможных визитеров зачастило к нам перед выборами. Заверяли в помощи и дружбе. США даже обещали обеспечить 100 процентов нефтью, когда у нас был конфликт с Российской Федерацией. И все под благовидным предлогом сохранить независимую Беларусь», — утверждает Лукашенко.

29 июля 2020 года в Белоруссии были задержаны 33 участника ЧВК Вагнера. Их обвинили в подготовке массовых беспорядков. Выяснилось, что некоторые из задержанных имеют украинские паспорта и воевали в Донбассе. Киев запросил их экстрадицию, однако «вагнеровцы» вернулись в Россию.

Позже украинские СМИ сообщили, что спецслужбы готовили операцию по задержанию наемников. Предполагалось, что они вылетят из Минска в Стамбул, самолет экстренно сядет в Киев, после чего их арестуют. Бывший начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Василий Бурба утверждал, что президент Владимир Зеленский дал команду перенести спецоперацию.