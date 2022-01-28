В России предложили провести эксперимент с маркировкой безалкогольных напитков

Минпромторг России предложил с 1 марта по 31 августа провести эксперимент по маркировке безалкогольных напитков, за исключением соков и соковой продукции. Об этом говорится в проекте постановления, который опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Оператором системы цифровой маркировки в рамках обоих экспериментов выступит Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ). В срок до 15 марта 2022 года он должен подготовить требования к информационной системе, которую будут использовать для эксперимента. Также ЦРПТ должен разработать требования по защите данных.

С 1 июля 2020 года в России ввели обязательную маркировку лекарственных препаратов. Путь каждой упаковки с лекарством теперь можно будет отследить практически в режиме реального времени — от производства до аптек и больниц. Чтобы проверить товар, покупателю необходимо будет воспользоваться приложением «Честный знак».

