Медведев ответил на вопрос о возможности нового локдауна в России

Лоукдаун на первой стадии появления коронавируса был точно необходим, поскольку в стране на тот момент еще вакцин и отлаженной системы кризисного реагирования, однако снова вводить подобные меры бессмысленно. Об этом заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил в интервью ведущим российским СМИ, в том числе «Ленте.ру».

«[В начале пандемии] мы не понимали, что это такое и как с этим бороться. У нас не было даже нормально развернутой системы оказания стационарной медицинской помощи, хотя она у нас была лучше, чем, например, в Европе. Но все-таки коек-то не хватало, это понятно. Локдаун в этом случае сыграл свою положительную роль», — заявил Медведев в ответ на вопрос о возможности повторного жесткого карантина.

Он напомнил также, что власти страны, тем не менее, не вводили полный локдаун и не ограничивали передвижения людей между городами, а также разрешали гражданам выходить на улицу.

«Сейчас смысла в локдауне нет, особенно в условиях появления новых штаммов. Поэтому, несмотря на очень большой рост заболеваемости в той же самой Москве, локдаун не объявляется, потому что это бессмысленно», — подчеркнул заместитель председателя Совета безопасности.

Он отметил также, что вирус бы, вероятно, умер, если бы удалось «всех запереть на две недели в квартирах», но сделать это невозможно, потому что людям надо оказывать медицинскую помощь. «А стало быть необходимы контакты, иначе просто люди будут болеть и умирать, — продолжил политик. — А во-вторых, это невозможно и по социальным причинам».

В интервью ведущим российским СМИ Дмитрий Медведев ответил на вопросы, касающиеся пандемии COVID-19, международной безопасности, ситуации на Украине и других тем.