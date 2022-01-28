Медведев заявил о политических и коммерческих причинах непризнания «Спутника V»

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не признает отечественный препарат от коронавируса «Спутника V» из-за того, что существуют определенные политические и коммерческие причины. Об этом заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил в интервью ведущим российским СМИ, в том числе «Ленте.ру».

Он отметил, что есть также организационные нюансы, и «наши структуры должны активнее работать». «Я целый ряд совещаний по линии Совета безопасности проводил на эту тему. Контакты такие идут, надеюсь, что рано или поздно ВОЗ завершит с регистрацией», — сказал Медведев.

Все, что произошло в мире после возникновения пандемии, — это не только колоссальный вызов для человечества, это не только вопрос борьбы за жизнь, но это и, извините, бизнес для фармацевтических компаний, для производителей тех же самых вакцин. Очевидно, что и для государств, которые за этим иногда внимательно приглядывают и даже регулируют всю эту деятельность. Дмитрий Медведев

В современных реалиях вакцинный рынок стал крайне денежным рынком, отметил заместитель председателя Совета безопасности. «Естественно, что здесь существует конкуренция, но эта конкуренция носит отрицательный характер. По нашему "Спутнику" такая конкуренция, как мне представляется, недобросовестная, политическая и коммерческая, точно присутствует», — сказал он.

Медведев также сообщил, что считает взаимное признание вакцин абсолютно необходимым и напомнил, что на российском рынке никто не запрещает иностранные вакцины.

В интервью ведущим российским СМИ он ответил на вопросы, касающиеся пандемии COVID-19, международной безопасности, ситуации на Украине и других тем.