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На подругу Микки Мауса надели брюки

Дочь Пола Маккартни облачила Минни Маус в брючный костюм впервые за сто лет

Изображение: @DisneyParis_EN

Британский модельер, дочь музыканта Пола Маккартни Стелла облачила подругу мышонка Микки Мауса Минни в брючный костюм. Об этом пишет New York Post.

Обновление наряда мультипликационного героя посвящено 30-летию Диснейленда в Париже, которое будет отмечаться в 2022 году. Отмечается, что Минни сменит платье впервые за свою столетнюю историю.

Вместо привычного красного платья в белый горошек на персонаже появится брючная двойка синего цвета. Также цвет поменяет и бант на голове Минни.

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Марина Совина
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