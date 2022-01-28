Российский фондовый рынок закрылся ростом

На торгах в пятницу, 28 января, российский фондовый рынок закрылся незначительным ростом основных индексов. Индекс Мосбиржи вырос на 0,95 процента до 3488,66 пункта, а РТС — на 0,53 процента, до 1407,04 пункта, свидетельствуют данные площадки.

Индекс «голубых фишек» прибавил 0,94 процента (22 969,42 пункта), в лидерах роста к закрытию торгов — «Алроса» (плюс 6,8 процента), «Татнефть» (плюс 3,75 процента), TCS Group (2,93 процента). Продолжают снижение бумаги «Полиметалла» (около 5 процентов).

Доллар и евро незначительно растут, доллар торгуется вокруг отметки в 78 рублей, евро — 87 рублей.

Стоимость мартовских фьючерсов нефти Brent 28 января колебалась вокруг 90 долларов за баррель, к закрытию стоимость выросла на 1,4 процента.