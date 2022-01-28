Медведев объяснил рост напряженности в мире

Рост напряженности в международных отношениях в период пандемии объясняется амбициями отдельных людей и устремлениями отдельных стран. Об этом заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев в интервью ведущим СМИ, включая «Ленту.ру».

Он отметил, что, несмотря на сложившуюся ситуацию в мире, сторонам необходимо решать вопросы за столом переговоров. При этом договариваться нужно как по международным, так и по внутрироссийским вопросам. Что касается того, как нам жить в этих условиях новых, то жить нужно в согласии, стараться все-таки договариваться по самым разным вопросам. Это касается, например, и внутренних моментов: и развития страны, и развития экономики.

В 2021 году Медведев посетовал, что отношения между Россией и США в последние годы вернулись к состоянию холодной войны. «За последние годы отношения России и США фактически перешли от соперничества к конфронтации, по сути — вернулись в эпоху холодной войны. Санкционное давление, угрозы, конфликтное противоборство, защита своих эгоистических интересов — все это ввергает мир в состояние перманентной нестабильности», — сказал он.