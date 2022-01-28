В России задумались о запрете экспорта удобрений

Правительство России обсуждает возможность введения временного запрета на экспорт аммиачной селитры. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Источники издания утверждают, что власти рассматривают вариант с установкой эмбарго до 1 апреля. На такой шаг правительство может пойти из-за нехватки удобрения российским аграриям, которые прогнозируют в этом году ранние посевные работы.

Основными потребителями селитры являются сельхозпроизводители, на них приходится около 4,5 миллиона из 10 миллионов тонн производства. Еще около 1,5 миллиона тонн потребляет промышленность, остальные объемы поставляются на экспорт. На Россию приходится до 45 процентов объема мирового экспорта аммиачной селитры. В случае запрета эксперты прогнозируют незначительный рост цены на удобрение, который через короткое вернется к прежним показателям.

В декабре 2021 года первый вице-премьер России Андрей Белоусов рассказал, что рекордно высокий уровень цен на газ практически остановил производство аммиачных минеральных удобрений, европейские производители закрылись, не выдержав такого подорожания. В результате возник критический дефицит удобрений, что способно привести к падению урожайности или сокращению посевов.

Ранее сообщалось, что в России резко вырос спрос на органические отходы птицеводческих и животноводческих предприятий. На фоне рекордного роста цен на минеральные удобрения аграрные компании осознали ценность навоза и птичьего помета и начали выкупать товар, который ранее могли забрать только за символическую плату. Так, в крупном агрохолдинге сообщили, что если год назад все органические удобрения использовали на собственных полях, то теперь половина их идет на продажу.