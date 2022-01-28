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В Донбассе помечтали о российских ракетных комплексах

«Известия»: ДНР и ЛНР рассчитывают на поставки из России для защиты от беспилотников

Фото: РИА Новости

Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики рассчитывают на поставки оружия из России для защиты от ударных беспилотников. Об ожиданиях в регионе газете «Известия» рассказали источники в ДНР и ЛНР.

Уточняется, что речь идет об «умных» боеприпасах, российских системах радиолокационной борьбы и средствах противовоздушной обороны (ПВО). Как рассказал военный эксперт Владислав Шурыгин, в первую очередь в Донбассе нуждаются в средствах борьбы с беспилотниками. В частности, это зенитные ракетные комплексы и системы радиоэлектронной борьбы, которые не позволят летательным аппаратам нормально действовать в воздухе, отметил он.

По словам собеседников издания, самопровозглашенные республики в случае одобрения могут запросить у Москвы системы радиоэлектронной борьбы Р-330 «Житель», модернизированные комплексы противовоздушной обороны малой дальности «Оса-АКМ» и усовершенствованные реактивные системы залпового огня «Град-М» или «Торнадо-Г».

Ранее первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что Россия должна поддержать оружием самопровозглашенные республики Донбасса для сдерживания «явно готовящейся Киевом военной агрессии». Позже представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что инициатива помочь самопровозглашенным вооружением — нечто новое, чего не было раньше.

Марина Совина
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