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В Совфеде оценили ответ США на предложения России по гарантиям безопасности

Пушков: США не намерены менять стратегию военного расширения вопреки предложениям России

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

Сенатор Алексей Пушков оценил ответ США на предложения России по гарантиям безопасности. Об этом он написал в своем Telegram-аккаунте.

По его словам, реакция Вашингтона предполагает серьезный разговор, но по второстепенным вопросам, как это отмечал министр иностранных дел России Сергей Лавров. «Что, собственно, и ожидалось. США не намерены менять стратегию военного расширения», — подчеркнул член Совфеда.

Ранее глава МИД России рассказал о содержании ответа Вашингтона на предложения Москвы по гарантиям безопасности. По его словам, американцы так и не коснулись важнейших для РФ пунктов, однако сохранили возможность продолжать диалог. По главному вопросу в этом документе позитивной реакции нет. Главным вопросом является наша четкая позиция о недопустимости дальнейшего расширения НАТО на восток и размещения ударных вооружений, которые могут угрожать территории Российской Федерации, объяснил Лавров.

Марина Совина
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