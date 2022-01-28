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Акции Robinhood рухнули

Акции Robinhood упали после отчета компании об убытках в 423 миллиона долларов

Фото: Andrew Kelly / Reuters

Акции американской торговой площадки Robinhood рухнули на 6,45 процента в ходе торгов 27 января и продолжают падение на премаркете 28 января, свидетельствуют данные NASDAQ. К моменту написания новости бумаги теряют 14,3 процента.

Снижение стоимости отмечается после того, как компания отчиталась об убытках в четвертом квартале в размере 423 миллионов долларов, отмечает Reuters: результаты оказались хуже ожиданий аналитиков.

HOOD Котировки акций от TradingView

Общая выручка составила 363 миллиона долларов, годом ранее она достигала 318 миллионов. Расходы компании на годовом уровне выросли на 162 процента, что и внесло вклад в значительные убытки.

Главный финансовый директор компании отметил, что, возможно, Robinhood удастся стать прибыльной в 2022 году, однако более вероятным сроком он считает 2023 год, учитывая рыночную ситуацию и запуск новых продуктов.

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Платон Щукин
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