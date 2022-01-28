Акции Robinhood рухнули

Акции американской торговой площадки Robinhood рухнули на 6,45 процента в ходе торгов 27 января и продолжают падение на премаркете 28 января, свидетельствуют данные NASDAQ. К моменту написания новости бумаги теряют 14,3 процента.

Снижение стоимости отмечается после того, как компания отчиталась об убытках в четвертом квартале в размере 423 миллионов долларов, отмечает Reuters: результаты оказались хуже ожиданий аналитиков.

Общая выручка составила 363 миллиона долларов, годом ранее она достигала 318 миллионов. Расходы компании на годовом уровне выросли на 162 процента, что и внесло вклад в значительные убытки.

Главный финансовый директор компании отметил, что, возможно, Robinhood удастся стать прибыльной в 2022 году, однако более вероятным сроком он считает 2023 год, учитывая рыночную ситуацию и запуск новых продуктов.