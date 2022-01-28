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Евросоюз отреагировал на новые санкции России

Представитель ЕС Стано: сожалеем в связи с запретом России въезда представителей стран ЕС

Фото: Yves Herman / Reuters

Евросоюз (ЕС) сожалеет о решении России запретить въезд ряду представителей союза. Так отреагировал на новые санкции, введенные Москвой, официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано. Его заявление приводится на сайте службы.

«Европейский союз выражает сожаление в связи с объявленным в пятницу решением российских властей запретить въезд в Россию ряду представителей стран — членов и институтов ЕС», — говорится в сообщении. В заявлении отмечается, что данный шаг Москвы лишен правового обоснования, и «вызовет соответствующую реакцию» Евросоюза.

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Ранее в пятницу, 28 января, Москва расширила список официальных лиц Европейского союза, которым запрещен въезд на территорию страны. «Российские ответные меры коснулись в первую очередь руководителей отдельных европейских ЧВК, действующих в различных регионах мира, которые у брюссельских еврочиновников по каким-то причинам аллергии не вызывают», — говорится в сообщении МИД России. Также в список вошли силовики, политики и чиновники Евросоюза. Внешнеполитическое ведомство призвало Брюссель отказаться от «подрывающей международное право и заведомо тупиковой санкционной политики».

Марина Совина
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