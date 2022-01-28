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Россия ввела новые санкции против ЕС

Москва расширила список официальных лиц Евросоюза, которым запрещен въезд в Россию

Фото: Константин Кокошкин / Globallookpress.com

Москва расширила список официальных лиц Европейского союза, которым запрещен въезд на территорию страны. Об этом сообщается на сайте МИД России.

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«Российские ответные меры коснулись в первую очередь руководителей отдельных европейских ЧВК, действующих в различных регионах мира, которые у брюссельских еврочиновников по каким-то причинам аллергии не вызывают», — говорится в сообщении. Также в список вошли силовики, политики и чиновники Евросоюза.

«Европейский союз продолжает неправомерную, деструктивную и бессмысленную политику односторонних ограничений», — заявили в МИД. Всем попавшим под ограничения европейским официальным лицам вменяется «персональная ответственность за продвижение антироссийской политики и "насаждение" мер, ущемляющих законные права русскоязычных жителей и СМИ».

«Предлагаем Брюсселю прислушаться к все более активно звучащим голосам здравомыслящих европейцев, призывающим отказаться от подрывающей международное право и заведомо тупиковой санкционной политики», — заметили в министерстве иностранных дел в Москве. Сообщается, что соответствующая нота направлена в Представительство Европейского союза в России.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что если западные страны пойдут на введение жестких санкций против России, в том числе против президента Владимира Путина, и отключение от SWIFT, это повлечет полный разрыв отношений. Также появлялась информация о том, что Россия готова принять ответные меры из-за действий Германии против RT.

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Николай Чигасов
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