Стали известны ответные меры России из-за действий Германии в отношении RT

Москва готова принять ответные меры из-за действий Германии против RT. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правительственный источник.

Как стало известно агентству, Россия готова принять ответные меры в связи с воспрепятствованием работы RT в ФРГ. «Среди них — штрафы YouTube, ограничение в распространении рекламы немецких организаций в российских онлайн-СМИ, ограничительные меры в отношении немецких СМИ и журналистов», — говорится в сообщении.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова обратилась к Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) с требованием решительно осудить поведение главы европейского органа по надзору за СМИ Тобиаса Шмида после того, как немецкий медиарегулятор начал расследование в отношении телеканала RT DE по подозрению в нарушении правил вещания в Германии.

Немецкий медиарегулятор 17 декабря начал расследование в отношении телеканала RT DE — RT auf Sendung по подозрению в нарушении правил вещания в Германии. В ведомстве сообщили, что RT запустила онлайн-программу на немецком языке, не имея лицензии на вещание в Германии. Отмечалось, что RT может грозить штраф в размере до полумиллиона евро или запрет на вещание.

Заместитель главного редактора RT Анна Белкина назвала иск к телеканалу совершенно необоснованным и абсурдным. Она подчеркнула, что у телеканала есть права на вещание в Германии и других 32 странах Европы, которые были получены в соответствии со всеми применимыми европейскими законами и предписаниями, включая Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении.