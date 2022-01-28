Президент Грузии объяснила нежелание помиловать Саакашвили

Президент Грузии Саломе Зурабишвили не помилует заключенного бывшего главу государства Михаила Саакашвили, поскольку считает, что это повысит поляризацию в обществе. Ее слова приводит РИА Новости.

«Обычно я выполняю свое слово и, думаю, нет никого, кто мог бы сказать об обратном. Я глубоко уверена, что такой шаг будет причиной поляризации, а не деполяризации. Если кто-то переубедит меня в этом, но сомневаюсь», — объяснила политик нежелание помиловать Саакашвили.

Зурабишвили добавила, что само возвращение бывшего главы государства было шагом поляризации.

Михаила Саакашвили задержали в Грузии 1 октября. Он вернулся в страну после восьми лет эмиграции для участия в протестных акциях. Ранее экс-президент был заочно приговорен к шести годам тюрьмы по делам об убийстве банкира и избиении депутата. Теперь он обвиняется в незаконном пересечении границы, жестком разгоне оппозиционного митинга в 2007 году и растрате госсредств.

Под арестом Саакашвили объявил голодовку, которую держал 50 дней, после чего был переведен в военный госпиталь.