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Украинская телеведущая публично поддержала Путина и поссорилась с дочерью

Украинская телеведущая Егорова поддержала Владимира Путина и поссорилась с дочерью Стасей
Снежана Егорова

Снежана Егорова. Фото: Снежана Егорова / Facebook

Украинская телеведущая Снежана Егорова публично высказалась в поддержку президента России Владимира Путина на своей странице в социальной сети Facebook.

Егорова опубликовала видеозапись программы «Москва. Кремль. Путин», которая выходит на телеканале «Россия 1». В сюжете глава государства рассказывает о вмешательстве США в российскую политику. «Да! Я поддерживаю Путина! И не собираюсь менять свое мнение о том, что пора вернуть здравый смысл в Украину!», — написала телеведущая.

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Соотечественники в комментариях раскритиковали Егорову, в том числе и ее собственная дочь Стася, которая на своей странице назвала высказывания матери ужасными и заявила, что чувствует «боль, стыд и желание защитить своих детей». По ее словам, она жалеет, что зарегистрировала мать в социальных сетях, а также отметила, что уже больше года не общалась с матерью, поскольку они находятся в ссоре, в том числе «в силу разных мировоззрений и кардинально противоположных гражданских позиций».

Ранее Егорова критически высказывалась по отношению к украинским властям. Так, в 2020 году она призвала президента страны Владимира Зеленского покончить с фарсом и раскритиковала его за неисполнение предвыборных обещаний. Также она обвинила Зеленского в некомпетентности и игре на камеру. По ее мнению, украинский лидер думает только о том, как с утра нанести грим, доехать до съемочной площадки, отснять видеоролик, который был подготовлен профессионалами, и прочитать заготовленные тексты.

Марина Совина
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