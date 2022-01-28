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Названо условие для ускорения переговоров России и США по гарантиям безопасности

Политолог Козюлин: для ускорения переговоров США и России понадобится политическая воля

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Для ускорения переговоров России и США по гарантиям безопасности понадобится политическая воля руководства обеих стран. Такое условие в беседе с «Лентой.ру» назвал Вадим Козюлин, эксперт клуба «Валдай» и заведующий Центром глобальных исследований и международных отношений Дипломатической академии МИД России, в беседе с «Лентой.ру».

По его словам, подобные переговоры нередко бывают довольно длительными, а эксперты могут подолгу обсуждать тонкие нюансы. Стремление обеих сторон прийти к решению может существенно ускорить процесс, однако сказать, есть ли подобное желание у Москвы и Вашингтона, весьма затруднительно.

Политолог пояснил, что этот процесс может быть осложнен непростой внутриполитической обстановкой в США, где обострилось противостояние между демократами и республиканцами в преддверии промежуточных выборов. Так, договоренности с Россией могут быть восприняты некоторыми американскими политиками как сдача позиций. В Москве также могут побояться «потерять лицо»: ведь западные визави фактически не признали обозначенные ей «красные линии».

Но после такой эмоциональной геополитической встряски, когда звучали утверждения о том, что мы на грани войны, такие договоренности будет значительно легче достигнуть

Ранее глава МИД России Сергей Лавров рассказал о содержании ответа Вашингтона на предложения Москвы по гарантиям безопасности. По словам министра, американцы не коснулись важнейших для РФ пунктов, включающих вопрос о нерасширении НАТО. При этом дипломат отметил, что реакция Вашингтона на российские предложения все же позволяет рассчитывать на серьезный разговор, однако он будет касаться второстепенных тем.

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Валентина Шварцман
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