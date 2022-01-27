Лавров рассказал о содержании ответа США по гарантиям безопасности

Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал о содержании ответа Вашингтона на предложения Москвы по гарантиям безопасности. По его словам, американцы так и не коснулись важнейших для РФ пунктов, однако сохранили возможность продолжать диалог. Его слова опубликованы на сайте МИД РФ.

По главному вопросу в этом документе позитивной реакции нет. Главным вопросом является наша четкая позиция о недопустимости дальнейшего расширения НАТО на восток и размещения ударных вооружений, которые могут угрожать территории Российской Федерации Сергей Лавров глава МИД РФ

Дипломат напомнил, что вопросы о нерасширении НАТО на восток — давняя история, которая тянется с начала 1990-х годов. Он рассказал, что сначала США обещали не включать в альянс страны восточнее реки Одер, однако это обязательство нарушили.

НАТО отрицает такие обязательства и призывает Россию к деэскалации

Генсек НАТО Йенс Столтенберг при этом неоднократно отрицал, что альянс когда-либо давал России подобные обещания. Более того, он отмечал, что каждая страна имеет право на самоопределение.

После передачи ответа в МИД РФ 26 января Столтенберг указал, что напряженность на границе Украины и России продолжает нарастать. Он призвал Москву к незамедлительной деэскалации и заявил, что Североатлантический альянс стягивает силы на восточном фланге для того, чтобы предоставить своим союзникам необходимые гарантии безопасности, а также для «мониторинга ситуации». Он назвал это работой над деэскалацией ситуации, сложившейся на российско-украинской границе.

Лавров высказался о скорой утечке ответа США

Отвечая на вопрос о том, будет ли Москва публиковать американский ответ, министр отметил, что с ним знакомы далеко не только Россия и США, но также американские союзники и Украина. «Нет никаких сомнений, что в самое ближайшее время он [ответ] "утечет"», — предположил он.

Так, газета The New York Times уже опубликовала краткое содержание ответов США и НАТО. По данным источников, знакомых с переданными документами, стороны дали понять, что у России нет права вето на присутствие ядерного оружия, войск или обычных вооружений в странах альянса.

Как сообщала ранее газета The Washington Post, должностные лица США обратились к российским коллегам с просьбой не публиковать письменный ответ Вашингтона на предложения Москвы по гарантиям безопасности.

Неназванный сотрудник госдепа при этом признал, что российские власти могут поступить иначе. Тем не менее по итогам переговоров с американским коллегой Энтони Блинкеном Лавров, напротив, отказался публиковать американский ответ без разрешения Вашингтона.

Решение о дальнейших шагах Москвы примет Путин

Президенту России Владимиру Путину предстоит решить, как именно ответить на письма США и НАТО по гарантиям безопасности. При этом президент уже лично прочитал ответы сторон.

Сам Лавров добавил, что Россия будет добиваться от западных государств разъяснений по выполнению решений саммитов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по теме нерасширения НАТО. Речь идет о пунктах, где говорится, что реализация права на свободу выбора военных союзов не должна ущемлять интересы безопасности других стран.

Лавров также отметил, что позиция США в данном вопросе является лукавой. «Принцип, согласно которому нельзя укреплять свою безопасность за счет безопасности других, сознательно замалчивается», — отметил дипломат

В России оценивают возможность поставлять оружие ДНР и ЛНР

Ряд российских политических деятелей предположили, что ответом на отказ выполнять предложения России по гарантиям безопасности может быть поставка вооружений самопровозглашенным Донецкой и Луганской народной республикам.

Российская сторона неоднократно обращала внимание западных партнеров на то, что стороны конфликта на востоке Украины находятся в неравных условиях, поскольку Киеву поставляют огромное количество вооружений, инструкторов и финансовой помощи. Более того, любые предложения республик по выполнению Минских соглашений всегда отвергаются, утверждают в Москве.

Донбасс как рыба об лед бьется, чтобы выполнить (Минские соглашения — прим. «Ленты.ру»), есть масса всяких содержательных инициатив, дорожные карты, проекты законов, предложения по перемирию, предложения по обмену, предложения по открытию КПВВ (контрольные пункты въезда-выезда — прим. «Ленты.ру») — они все игнорируются только потому, что они исходят от Донбасса Дмитрий Козак замглавы администрации президента РФ

Кроме того, предполагается, что это может спровоцировать украинскую агрессию в адрес России. В связи с этим первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак предложил вооружить ЛНР и ДНР. Эту идею поддержал глава ДНР Денис Пушилин, подчеркнув, что украинская сторона активно готовится к наступлению.

Комментируя такое предложение, представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул: и ему, и президенту России известно об этой идее. «Он [Владимир Путин] с пониманием относится к тому, насколько чувствительной эта тема является для "Единой России". Сейчас нет какой-либо реакции президента на подобные инициативы», — заявил Песков.

В свою очередь Лавров, комментируя слова Турчака, напомнил: Москва — сторонница соблюдения Минских соглашений, и она бы предпочла, чтобы Запад обеспечил их выполнение Киевом.