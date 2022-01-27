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Путин лично прочитал ответ США по гарантиям безопасности

Песков заявил, что Путин лично прочитал полученный от США ответ по гарантиям безопасности

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Президент России Владимир Путин лично прочитал ответ на предложения Москвы по гарантиям безопасности, который получил от США. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости в четверг, 27 января.

«Да», — ответил Песков на вопрос журналистов о том, ознакомился ли глава государства с поступившими предложениями лично.

26 января Россия получила от США и НАТО письменный ответ на свою инициативу по гарантиям безопасности. Как пояснил американский госсекретарь Энтони Блинкен, в переданном Вашингтоном документе, изложены ключевые принципы, которыми руководствуются Соединенные Штаты и их обеспокоенность по поводу действий Москвы, которые «подрывают безопасность и стабильность».

В свою очередь генсек НАТО Йенс Столтенберг, комментируя ответ, заявил, что у Североатлантического альянса и России существует ряд серьезных разногласий. Он предложил Москве возобновить работу представительств, а также продолжить диалог в рамках Совета Россия — НАТО.

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Варвара Кошечкина
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