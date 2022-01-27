Путин лично прочитал ответ США по гарантиям безопасности
Президент России Владимир Путин лично прочитал ответ на предложения Москвы по гарантиям безопасности, который получил от США. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости в четверг, 27 января.
«Да», — ответил Песков на вопрос журналистов о том, ознакомился ли глава государства с поступившими предложениями лично.
26 января Россия получила от США и НАТО письменный ответ на свою инициативу по гарантиям безопасности. Как пояснил американский госсекретарь Энтони Блинкен, в переданном Вашингтоном документе, изложены ключевые принципы, которыми руководствуются Соединенные Штаты и их обеспокоенность по поводу действий Москвы, которые «подрывают безопасность и стабильность».
В свою очередь генсек НАТО Йенс Столтенберг, комментируя ответ, заявил, что у Североатлантического альянса и России существует ряд серьезных разногласий. Он предложил Москве возобновить работу представительств, а также продолжить диалог в рамках Совета Россия — НАТО.