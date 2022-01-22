США попросили Россию отказаться от публикации ответа по гарантиям безопасности

Должностные лица США обратились к российским коллегам с просьбой не публиковать письменный ответ Вашингтона на предложения Москвы по гарантиям безопасности. Об этом сообщает издание The Washington Post (WP) со ссылкой на свои источники.

По данным американской газеты, американцы попросили представителей Москвы сохранить документ в секрете. Неназванный сотрудник Госдепа при этом признал, что российские власти могут поступить иначе.

В The Washington Post также отмечают, что ответ США не будет соответствовать предложениям России. Тем не менее, в Белом доме полагают, что предоставление письма, с которым сможет ознакомиться президент России Владимир Путин, «имеет смысл», подчеркивает издание.

Ранее Белый дом пообещал в письменной форме ответить на предложения России по гарантиям безопасности на следующей неделе. Пресс-секретарь президента США Джен Псаки отметила, что Вашингтон изложит на бумаге серьезные обеспокоенности по поводу действий Москвы, а также идеи, как страны могли бы укрепить «ощущение безопасности» друг друга.

