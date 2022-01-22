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США пообещали в письменной форме ответить на предложения России по безопасности

Псаки: США письменно ответят России на предложения по безопасности на следующей неделе
Джен Псаки

Джен Псаки. Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Белый дом пообещал в письменной форме ответить на предложения России по гарантиям безопасности на следующей неделе. Об этом заявила пресс-секретарь президента США Джен Псаки, передает РИА Новости.

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Псаки отметила, что Вашингтон изложит на бумаге серьезные обеспокоенности по поводу действий Москвы, а также идеи, как страны могли бы укрепить «ощущение безопасности» друг друга. Она подчеркнула, что есть ряд шагов, которые стороны могли бы предпринять и которые обсуждаются, в том числе меры повышения транспарентности и снижения рисков, инициативы в области контроля над вооружениями.

Помимо этого, пресс-секретарь выразила надежду на то, что за письменным ответом Вашингтона последует еще одна встреча госсекретаря США Энтони Блинкена с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Ранее Псаки высказалась о том, необходима ли встреча американского лидера Джо Байдена с главой России Владимиром Путиным. По ее словам, Белому дому предстоит определить, будет ли саммит глав государств в связи с переговорами по безопасности подходящим следующим шагом. При этом пресс-секретарь отметила, что пока не может дать прогноз, произойдет это или нет.

Марина Совина
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