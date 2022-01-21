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В Белом доме высказались о необходимости встречи Байдена и Путина

Псаки: Белый дом определит, будет ли подходящим следующим шагом саммит Байдена и Путина
Джен Псаки

Джен Псаки. Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Пресс-секретарь президента США Джен Псаки высказалась о том, необходима ли встреча американского лидера Джо Байдена с главой России Владимиром Путиным. Об этом она рассказала на брифинге для журналистов, передает ТАСС.

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По ее словам, Белому дому предстоит определить, будет ли саммит глав государств в связи с переговорами по безопасности подходящим следующим шагом. При этом пресс-секретарь отметила, что пока не может дать прогноз, произойдет это или нет. Однако если такой шаг будет рекомендован и в администрации посчитают его эффективным на данном этапе обсуждения, то тогда президент США будет открыт для взаимодействия между лидерами стран, подчеркнула Псаки.

Ранее Байден назвал глупым вопрос одной из журналисток относительно его подходов к работе с российским коллегой. По завершении публичного мероприятия представительница телеканала Fox News выкрикнула: «Почему вы ждете, пока Путин сделает первый шаг, сэр?» О какой стороне отношений двух государств она говорила, не уточняется. На это Байден ответил, что считает вопрос журналистки глупым.

Марина Совина
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