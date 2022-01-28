Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Медведев отказался ставить точку в вопросе происхождения коронавируса

Медведев: происхождение коронавируса неизвестно и этот вопрос может остаться без ответа

Фото: Юлия Зырянова / РИА Новости

Происхождение новой коронавирусной инфекции неизвестно, но специалистам стоит сконцентрироваться на поиске лекарства, а не источника возникновения SARS-CoV-2. Об этом заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил в интервью ведущим российским СМИ, в том числе «Ленте.ру», отвечая на соответствующий вопрос.

«Этот вирус странный, его происхождение неизвестно. Вот вы спрашиваете о том, появилось ли понимание его происхождения? Насколько я понимаю, не появилось точного понимания», — сказал политик. Он отказался ставить точку в этом вопросе, отметив, что не уверен в том, появится ли ответ на вопрос о происхождении коронавируса.

Хотя дискуссии по поводу происхождения вируса все равно будут продолжаться, Медведев отметил, что по его мнению, людям «просто нужно к этому приспособиться и бороться с вирусом», разрабатывая не только вакцины, но и лекарства.

В интервью ведущим российским СМИ заместитель председателя Совета безопасности ответил на вопросы, касающиеся пандемии COVID-19, международной безопасности, ситуации на Украине и других актуальных тем.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Ольга Галковская
Обсудить
Последние новости
Медведев ответил на вопрос о возможности нового локдауна в России
Москвичам пообещали снег и порывистый ветер
Названа смертельная опасность Олимпийских игр в Китае
Риелторы рассказали об изменении ипотечных ставок в 2022 году
Простой советский способ крепче спать заинтересовал американцев
Медведев назвал условие наказания антиваксеров
Медведев увидел корни недоверия к вакцинам в 1990-х годах
Медведев заявил о политических и коммерческих причинах непризнания «Спутника V»
Лавров взял на личный контроль помощь семье погибшей в Казахстане россиянки
Политолог заявил об успехе «дипломатической игры» России с США и НАТО
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter