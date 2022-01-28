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Похищения в Чечне связали со слежкой за соратниками Кадырова в Турции

«Новая газета» заявила о связи похищений в Чечне с преследованием «кадыровцев» в Турции

Фото: Елена Афонина / ТАСС

Массовые похищения в Чечне родственников блогеров, публично выступающих с критикой главы республики Рамзана Кадырова, могут быть связаны с преследованием в Турции соратников руководителя региона. Об этом говорится в исследовании «Новой газеты», которая заявляет, что Кадыров столкнулся с неподконтрольной ему угрозой.

Журналистка Елена Милашина напомнила, что, одной из громких историй стали события, произошедшие 20 января в Нижнем Новгороде, когда чеченские полицейские попытались задержать мать и отца юриста «Комитета против пыток» Абубакара Янгулбаева (в 2015 году, после внесения Минюстом в реестр иноагентов, организация была ликвидирована; в данный момент работает под тем же названием без образования юридического лица). Сайди Янгулбаева задержать не удалось, так как он имеет неприкосновенность благодаря званию судьи в отставке. Его супругу, Зарему Мусаеву, увезли в Чечню для дачи показаний, но позднее арестовали по административному делу за нападение на сотрудника полиции.

Кадыров, комментируя произошедшее, заявил, что «эту семейку ждет место либо под землей, либо в тюрьме». Позже он уточнил свои слова и отметил, что Янгулбаевы призывали к терроризму и экстремизму. Кроме того, глава Чечни добавил, что, согласно его сведениям, именно они организовали нападение в Турции на бывшего сотрудника правоохранительных органов из Чечни. По мнению Милашиной, именно с этими событиями и связаны подлинные причины последних массовых похищений в республике.

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Отмечается, что первый ролик с избиением бывшего сотрудника Полка патрульно-постовой службы имени А.Х. Кадырова был опубликован в сентябре прошлого года в Telegram-канале Security Turkey и приурочен к 70-летнему юбилею отца главы Чечни — Ахмата-Хаджи Кадырова. Сам анонимный канал создан 5 августа 2021 года. Его администраторы мониторят аккаунты чеченских силовиков и отслеживают по геолокации их пребывание в Турции. В описании канала говорится, что он будет противостоять заказным убийствам чеченцев в Турции и преследовать «кадыровцев».

По мнению Милашиной, реакция Кадырова связана с тем, что он впервые столкнулся с силой, которую не может контролировать. Журналистка также отмечает, что инциденты с бывшими сотрудниками правоохранительных органов вряд ли сильно напугали власти Чечни, если бы в октябре 2021-го турецкие спецслужбы не задержали шестерых россиян по делу о покушении на чеченских оппозиционеров. Отмечалось, что покушение готовилось на Рустама Ажиева (Абдулхакима Шишани), чья группа «Аджнад аль-Кавказ» (запрещена в РФ) воевала в Сирии с войсками Башара Асада и боевиками «Исламского государства» (запрещена в РФ). Турецкие журналисты называли заказчиками депутата Госдумы от Чечни Адама Делимханова и находящегося уже много лет в федеральном розыске за убийство не менее трех лиц криминального авторитета Казбека Дукузова. Оба, по сведениям издания, являются ближайшими соратниками Кадырова. Отмечается, что первые фотографии подозреваемых появились в канале Security Turkey.

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Варвара Кошечкина
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