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Лавров назвал поставки оружия США на Украину «подставками»

Лавров: вроде никто не хочет войны на Украине, но США поставляют туда оружие

Фото: U.S. Air Force / Mauricio Campino / Reuters

Хотя американские власти и, в частности, госсекретарь Энтони Блинкен подтверждали главе МИД России Сергею Лаврову, что в Белом доме не хотят войны на Украине, есть ряд лиц, которые занимаются поставками туда оружия. Российский министр назвал их «подставками», комментируя переговоры по гарантиям безопасности в интервью для ряда радиостанций.

«Если американцы заставят Киев [выполнять минские договоренности], — думаю, что кроме них никто этого не сможет сделать, — то мы будем, конечно же, удовлетворены таким результатом. Но пока в это слабо верится», — подчеркнул Лавров, напомнив, что США поставляют украинцам боеприпасы и технику.

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По мнению министра, такие поставки могут спровоцировать эскалацию в зоне конфликта на востоке Украины.

Российская сторона неоднократно обращала внимание западных партнеров на то, что стороны конфликта на востоке Украины находятся в неравных условиях, поскольку Киеву поставляют огромное количество вооружений, инструкторов и финансовой помощи. Более того, любые предложения республик по выполнению Минских соглашений всегда отвергаются, утверждают в Москве.

Виктория Кондратьева
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